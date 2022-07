Leandro Lima posta foto de cueca e dá dica de novo trabalho: ‘Biscoito com desespero’

O ator Leandro Lima postou nesta quarta-feira (20) uma foto usando apenas uma cueca para falar do seu novo trabalho. Ele ficou conhecido por interpretar o vilão Levi na novela ‘Pantanal’.







O ator não deu detalhes sobre o novo papel, mas deu a dica que precisará estar em forma para o trabalho. “Não é só biscoito com café. É biscoito com desespero. A referência do próximo personagem é essa! Nessa época, fazia mil atividades. Corria loucamente comia e ficava assim sem muito esforço. Alô povo fritney, me ajudeeeem”, disse na legenda.

Confira: