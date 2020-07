Leandro Lehart conta como foi período de internação após pegar coronavírus

Em entrevista para Marcelo Tas, Leandro Lehart, vocalista do grupo Art Popular, contou como foi o período de internação após contrair o coronavírus.

“Fiquei seis dias hospitalizado, mas não era considerado um caso grave. Foi agressivo, uma pneumonia bastante agressiva, mas me cuidei direitinho. Posso dizer que foram dias complicados”, falou o cantor.

O músico contou sobre o acompanhamento psicológico que fez. “Minha terapeuta diz para eu não tentar ficar encontrando respostas. Eu ainda não as encontrei. Foi extremamente difícil de entender o que aconteceu. Fiquei entre oito e dez dias em casa com muitas dores no corpo. De repente, fui internado em um hospital. Vi que minha doença não era exclusiva. Estava um andar inteiro com gente internada com a minha doença”, disse Leandro.

Lehart ainda falou sobre ter escondido seu quadro clínico para não preocupar sua mãe. “Decidi não contar para minha mãe, uma senhora de 79 anos. Ela achava que eu estava em casa, mas estava na UTI. Daria um filme essa história (risos)”, contou o pagodeiro.

