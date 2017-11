Leandro Hassum recorreu a cirurgia bariátrica por ‘medo de morrer’

Durante participação no “Conversa com Bial” desta terça-feira, 28, o ator Leandro Hassum contou sobre os motivos que o levaram a fazer cirurgia bariátrica há três anos e como foi a recuperação do procedimento. Segundo o ator, o medo de morrer por alguma doença relacionada à obesidade foi o principal fator que o fez decidir pela intervenção.

“Eu era muito feliz, emagreci por metabolismo, por medo de morrer. Você começa a ouvir que a obesidade é um perigo, um risco, que gordo é uma bomba-relógio, que dorme bem e acorda diabético. Chegou uma hora que me senti à vontade para fazer (a cirurgia), disse no programa da Globo.

Hassum também explicou o processo de reeducação alimentar pelo qual vem passando para não voltar a engordar. “Muitos acham que a gente é sem vergonha na cara. Mas a gente não precisa sentir fome, basta ver comida. Faço trabalho psicológico até hoje. Durante esses três anos de operado, tomei muita surra do meu corpo achando que poderia comer mais”, revelou.

“Eu era gordinho e me achava lindo. Falaram: ‘você vai perder a graça, é bonito gordo’. Se eu acreditasse que meu talento está num pedaço de carne, não teria 30 anos de carreira”, desabafou Hassum quando perguntado sobre as críticas que recebeu de colegas e fãs quando decidiu fazer a cirurgia.