Leandro Hassum anuncia nascimento da primeira neta: ‘É linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Leandro Hassum, 51 anos, comemorou a chegada de sua primeira neta, Aurora, nesta sexta-feira, 4. Através dos Stories do Instagram, o vovô coruja compartilhou uma imagem de boas-vindas à menina.

A criança é fruto do relacionamento da única filha do humorista, a atriz Pietra Hassum, 24, com o músico e empresário Caio Hara.

“Seja bem-vinda. 04/10/2024. É linda!”, escreveu o ator nos Stories do Instagram.

O rostinho da pequena Aurora foi exibido em uma publicação compartilhada no perfil da nova mamãe do pedaço.

“Bem-vinda ao mundo, Aurora”, diz a legenda escrita em inglês.

Hassum anunciou, em maio deste ano, a gravidez da filha com uma declaração.

“É isso, vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó. Te amo filha e vou mimar muito minha linda neta. AURORA, sim, bisavó, homenagem à tataravó Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai, Caio, e aos também vovós, obrigado pelo filho que agora também é meu filhão”, compartilhou ela na ocasião.