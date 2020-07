Leandro Damião comanda segunda vitória do Frontale após pandemia Atacante brasileiro fez um gol e deu duas assistências na partida e foi o nome do jogo

O atacante Leandro Damião estava na expectativa para retornar aos gramados desde o início de junho, e devido a algumas medidas de segurança tomadas no Japão, as datas foram adiadas para julho. No retorno, o Frontale venceu o Kashima Antlers por 2 a 1 pelo Campeonato Japonês, mas ainda sem uma atuação de gala do artilheiro brasileiro. A segunda partida aconteceu nesta quarta, jogando fora de casa, o Frontale encarou o FC Tokyo, e dessa vez, Leandro Damião não desperdiçou as oportunidades. Com um primeiro tempo avassalador, o camisa 9 concedeu a primeira assistência aos 17 minutos, e marcou o segundo gol da equipe aos 23.

Em cinco minutos, Leandro Damião concedeu a segunda assistência na partida e ainda fechou a primeira etapa, finalizando à gol e consequentemente dando um passe para o quarto gol da equipe aos 45 minutos. No primeiro tempo, Damião tocou na bola apenas 25 vezes, deu 2 chutes à gol e 3 passes decisivos, provando sua frieza e objetividade em campo, além de ter errado apenas 4 passes na partida e ter sofrido uma falta. O segundo tempo serviu para a equipe administrar a vitória consagrada sem sustos. Damião ainda terminou a partida com a segunda maior nota do jogo, segundo o “Sofascore”, com 8.0, somando 84 minutos jogados, 5 chutes à gol, um gol, 3 assistências e 70% de passes certos.

– Segundo jogo após a pandemia, conseguimos duas vitórias muito importantes. Esse jogo de hoje foi contra uma equipe que estava acima de nós na tabela e conseguimos aplicar já os quatro gols no primeiro tempo. O segundo tempo conseguimos administrar o jogo, com posse de bola. Fui feliz feliz no gol, é uma jogada que estávamos ensaiando nos treinos, e eu consegui fazer o gol de letra. As assistências também, meus companheiros estão adaptado ao jeito que eu jogo e facilmente acho eles para que saiam os gols. É importante manter isso, estou muito feliz com esse meu momento no Japão e por tudo que vem acontecendo na minha vida. Agora é jogar, importante se cuidando porque a saúde é o mais importante. Teremos o próximo jogo e vamos nos preparar para vencer mais uma vez – disse Damião.

O atacante está no Japão desde janeiro de 2019, onde realizou 39 partidas, sendo um amistoso, marcou 15 gols e concedeu 6 assistências na temporada passada. Em 2020, foram apenas 4 partidas oficiais, mas dois gols marcado e 3 assistências. Somando ainda o amistoso realizado em janeiro, Damião coloca no currículo ainda 8 gols. Pelo Frontale, são 44 partidas, 25 gols e 9 assistências em um ano e meio de Japão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também