Leandro Castán critica postura do Coritiba em campo e diz: ‘Eles praticamente não têm muito mais o que fazer no campeonato’ Zagueiro vascaíno ainda criticou a expulsão de Henrique

Neste sábado, 16, o Vasco foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, em São Januário, em partida válida 30ª rodada do Brasileirão. Os visitantes fizeram o único gol do jogo após a expulsão do lateral Henrique, do Vasco, no fim do primeiro tempo. Após o o fim do jogo, o capitão do alvinegro carioca, Leandro Castán, criticou a postura do Coxa durante toda a partida.

– A gente já sabia que seria um jogo catimbado. Eles, praticamente, não têm muito mais o que fazer no campeonato e vieram com esse intuito de catimbar desde o primeiro minuto. Sempre que tinha um lance, o banco deles gritava.

Ainda de acordo com Cástan, essa postura de reclamação do Coritiba causou a expulsão do lateral vascaíno. O zagueiro classificou a expulsão como “exagerada”.

– Ele falou que pegou mesmo, mas quem está dentro de campo sabe que futebol é isso, é contato. Na minha opinião, exagerou demais na expulsão. Depois foi um jogo que eles se fecharam, deram um chute no gol e fizeram. Não tiveram mais nenhuma chance, e a gente não conseguiu furar o bloqueio deles para buscar o empate.

