Leandro Castan aponta meninos da base como solução para os problemas do Vasco

A crise financeira que assola o Vasco há muitos anos ameaça fazer de 2020 um ano difícil para o clube, mas o zagueiro Leandro Castan, capitão da equipe carioca, não perde o otimismo. Embora saiba que os problemas do clube não são poucos, o jogador acredita que o Vasco tem em casa uma boa solução para eles: os garotos das categorias de base.

Segundo o zagueiro de 33 anos, o elenco cruzmaltino conta com jovens muito talentosos e eles têm tudo para crescer na nova temporada. Leandro Castan promete fazer o que estiver a seu alcance para ajudar os meninos a evoluir.

“A molecada da base tem muita qualidade. Sempre reparei isso desde que cheguei ao Vasco. São meninos muito bons”, comentou o zagueiro em entrevista ao site do clube. “Fico feliz de estar participando desse começo de carreira deles, sendo com meu exemplo, com uma palavra de apoio aqui, outra ali. Os treinos estão fortes e com a molecada ficam ainda mais fortes, porque eles estão cheios de vontade, correndo muito. E se alguém me chamar de vovô, vai tomar uma tapa na orelha”, completou o jogador aos risos.

Leandro Castan está convencido de que, além dos garotos, a torcida será uma aliada fundamental para sua equipe em 2020. No ano passado, os torcedores deram diversas demonstrações de amor ao clube, seja lotando São Januário, seja levando o Vasco ao topo do ranking de sócios no Brasil, e isso deixa o capitão empolgado e ansioso para o começo da temporada.

“A torcida do Vasco abraça o time. Estou na minha terceira temporada aqui e ela abraça o time. Tem feito a diferença fora de campo, principalmente pelo momento complicado do clube”, disse o jogador. “Teve a campanha de sócios, lotaram o estádio na reta final (do Brasileirão)… Mesmo quando a equipe fez alguns jogos ruins em casa, a torcida abraçou”.

O capitão vascaíno terá a chance de matar as saudades da torcida no próximo dia 19, quando a equipe vai fazer a sua estreia no Campeonato Carioca diante do Bangu, no estádio de São Januário. Agora comandado por Abel Braga, o time terá no torneio estadual a sua maior chance de conquistar um título neste ano.

“Estou ansioso para voltar a jogar, até porque a gente treina para isso. E já tem jogo no outro final de semana, o calendário brasileiro é assim e temos de treinar forte para começar a temporada forte”, comentou Leandro Castan.