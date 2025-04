Leandra Leal anuncia saída da Globo após 30 anos

Leandra Leal, 42 anos, anunciou sua saída da TV Globo, após 30 anos de contrato fixo. A atriz usou o seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 3, para fazer um longo relato de despedida da emissora carioca.

A artista citou os laços que construiu na empresa e a importância das experiências vividas ao longo desse tempo.

“Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal, era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome ‘casa’ foi fazendo sentido para mim através das relações que eu construí nessa empresa”, afirmou.

Leandra fez novelas como “Explode Coração” (1995), “O Cravo e a Rosa” (2000), “Senhora do Destino” (2004) e “Império” (2014). Além da teledramaturgia, ela também se destacou como diretora e produtora.

No depoimento, a atriz pontuou os desafios e aprendizados que acumulou ao longo dos anos, incluindo as exigências do ritmo intenso das gravações.

“Minha profissão é feita como uma colcha de retalhos, bordada por muitas mãos, mãos dadas, com esmero por cada detalhe. Cada trabalho, além de encontros, traz também aprendizado. Aprender uma coisa nova aos 17 anos, aos 30, aos 40, pode ser um sentimento, um idioma ou um instrumento”, completou.

A atriz também ressaltou as conexões formadas nos bastidores das produções: “A coisa mais valiosa que eu levo dessa casa são as pessoas, que não moram nessa casa, mas construíram a sua história. E falar aquilo que agora todos esses posts de fim contrato falam: é uma nova fase da nossa relação, não é um fim. É verdade. Mas o fato é: essa casa estará sempre na minha memória. Eu vou continuar trabalhando como atriz onde o coração levar, em qualquer tela”.

O último trabalho de Leandra na Globo foi na série “Justiça 2” (2024), gravada em 2023 para o Globoplay.