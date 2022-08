Lea T faz topless em praia na Europa e curte passeio de barco

Da Redação 12/08/2022 - 3:43 Compartilhe

Lea T publicou uma foto em seus stories do Instagram nesta quinta-feira (11) em que aparece fazendo topless em uma praia na Europa.

A modelo, de 41 anos, está curtindo o verão europeu com amigas e tem compartilhado fotos da viagem em seu perfil na rede social.

Na foto em questão, a filha do ex-jogador Toninho Cerezo usa apenas a parte de baixo do biquíni e cobre os mamilos com emojis de foguinho.

Há alguns dias, Lea publicou fotos de um passeio de barco. Em uma delas aparece sorridente deitada, e em outra ao pôr do sol, com um violão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lea Cerezo (@leat)