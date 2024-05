Léa Seydoux brilha em Cannes e carreira toma impulso

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 24/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

É oficial! Léa Seydoux fará o papel principal em The Unknown, próximo trabalho de Arthur Harari, de Anatomia de Uma Queda, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original em 2024. O longa promete combinar crônica urbana, investigação, melodrama, fantasia e sonho. No final do ano, a atriz francesa deu vida à protagonista do filme de ficção científica A Besta, de Bertrand Bonello. Apesar desse próximo trabalho chegar às telas apenas em 2026, a aposta é de que a atriz voltará ao tapete vermelho de Cannes com o longa. Na última semana, ela brilhou na sessão de estreia da comédia The Second Act, de Quentin Dupieux, no festival francês. Na coletiva do evento, ela comemorou a segurança trazida aos sets graças ao movimento feminista MeToo. Em 2013, ela e a atriz Adèle Exarchopoulos denunciaram abusos físicos e psicológicos que sofreram durante as filmagens de Azul é A Cor Mais Quente.

Em busca do papel principal

O ator Luke Newton encara uma escalada para o protagonismo na terceira temporada de Bridgerton (Netflix). Ao mesmo tempo em que Colin Bridgerton ganha os holofotes — e volta com mais confiança, músculos e cenas de sexo — o ator espera que o personagem “dê um passo atrás” na temporada 4. “Eu me sinto sobrecarregado”, disse ao The New York Times. Na última semana, o elenco esteve no Brasil para promover o seriado que acompanha as fofocas da alta sociedade de Londres no século XIX. Por falar em boato, os fãs especulam que ele e Nicola Coughlan, sua parceira no enredo, namoram na vida real. O casal não confirma — mas também não desmente.

Pé na estrada

Fabiula Nascimento acaba de gravar um piloto da série Carga Pesada, ao lado de Thalita Carauta. A versão do clássico de 1979 – revivido em 2003 por Antonio Fagundes e Stênio Garcia – terá Chica Coqueiro e Rosa Besourinho no lugar de Pedro e Bino. Enquanto a versão feminina aguarda aprovação da Globo, a atriz está no ar em Encantado’s e se prepara para estrear em Dias Perfeitos (ambos da Globoplay) e na sequência de O Auto da Compadecida. Mãe de gêmeos de dois anos, ela coloca o pé no freio quando o assunto é a maternidade. “Sou a melhor mãe possível e a melhor profissional também, mas não topo todos os projetos, porque o maior deles, no momento, é cuidar dos meus filhos”, disse ao Globo.

Sete minutos de aplausos

Kevin Costner comemorou a reação ao seu novo filme em Cannes: o ator foi aplaudido por sete minutos em pé após duas décadas longe do festival. A cena ocorreu após a exibição do faroeste Horizon: An American Saga — Chapter 1, produção em que participou do roteiro à atuação. Para o astro de 69 anos, as lágrimas vão além do lançamento do filme: ele teve que hipotecar sua mansão na Califórnia para produzir o longa. Dividido em quatro partes, a primeira chega aos cinemas em junho e a segunda, em agosto. “As pessoas me diziam: ‘Ninguém faz dois filmes, Kevin, por que você quer fazer quatro?’”. O público responderá nas bilheterias.

Brasileira em Cannes

A atriz Nataly Rocha estreou em um dos maiores festivais do cinema mundial como representante de Motel Destino, único longa latino-americano em Cannes. A produção foi filmada em seu estado, o Ceará, e tem direção do conterrâneo Karim Aïnouz. “Foi incrível ver o cinema nacional representado no festival. Acredito muito na nossa capacidade técnica e criativa de se reinventar e resistir”, disse à ISTOÉ. Da periferia de Fortaleza, ela concorreu com mais de 500 pessoas para ser uma das protagonistas do drama em que interpreta Dayana, casada com o personagem de Fábio Assunção.

Mais vivo do que nunca

O ator Leandro Lima (Terra e Paixão e Pantanal, Globo), vai interpretar um personagem que é o sonho de todo ator que gosta de música: ele foi escolhido para dar vida ao rei do rock em Elvis — A Musical Revolution. Essa é a única biografia autorizada sobre o cantor e estreia em agosto, em São Paulo. O espetáculo terá direção, versão em português e adaptação de Miguel Falabella. “Sempre tive vontade de fazer um papel biográfico. É uma grande responsabilidade, mas estou pronto para me entregar a essa missão”, disse Lima, que contracenará com Luiz Fernando Guimarães no papel do polêmico empresário Coronel Parker.