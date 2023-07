Lea Michele lembra 10º aniversário da morte de Cory Monteith: ‘Parece que foi ontem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 14:33 Compartilhe

A atriz Lea Michele prestou uma homenagem ao seu ex-namorado, Cory Monteith, pelos dez anos de sua morte, nesta quinta-feira (13).

Em sua conta no Instagram, ela publicou uma imagem do então casal com uma declaração ao astro de ‘Glee’.

Os dois eram namorados quando o artista faleceu, em 2013, após sofrer uma overdose aos 31. Ele foi encontrado já sem vida em um hotel no Canadá.

“10 anos. Parece que foi ontem que você estava aqui e, ao mesmo tempo, um milhão de anos atrás”, escreveu Michele na legenda da publicação.

“Guardo todas as nossas lembranças em meu coração, onde elas permanecerão seguras e nunca serão esquecidas (…) Espero que tenha encontrado o Taylor lá em cima e que estejam tocando bateria juntos”, completou ela.

Na série Glee, Lea interpretou Rachel Berry e Cory, Finn Hudson, onde formavam par romântico também na ficção.

A autópsia realizada no ator indicou combinação de álcool e heroína no organismo.

