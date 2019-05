Le Pen vence eleições europeias na França, diz projeção

ROMA, 26 MAI (ANSA) – As projeções e pesquisas de boca de urna apontam uma vitória do partido de extrema-direita Rassemblement National (Reunião Nacional), de Marine Le Pen, nas eleições ao Parlamento Europeu na França. A legenda, antiga Frente Nacional, pode conquistar de 23% a 25% dos votos, ultrapassando o En Marche, do presidente Emmanuel Macron, que aparece nas projeções com 19% a 22%. Apesar disso, fontes disseram que o Palácio do Eliseu considerou o resultado “honroso”, pois “nunca se viu um partido no governo obter um resultado nas eleições europeias tão alto”.

Assim como na Alemanha, a legenda ambiental Europe-Ecologie les Verts aparece na terceira colocação, com 12,8% dos votos, com um resultado melhor que o obtido por partido tradicionais. O índice de comparecimento às urnas na França foi de 52%, de acordo com o Instituto Elabe, contra 42,3% das eleições parlamentares europeias de 2014. (ANSA)