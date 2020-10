Líder do governo no Senado propõe votar autonomia do BC ainda nesta quarta-feira

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), propôs que a Casa analise ainda nesta quarta-feira, 21, a proposta de autonomia do Banco Central, o novo marco legal das ferrovias e o projeto que trata das operações compromissadas. “Estamos com uma proposta de ordem do dia para quinta-feira de manhã, são três matérias que estão amplamente acordadas, e sugestão agora pouco de todos os líderes é que essa pauta fosse antecipada para hoje”, disse.

A decisão sobre a pauta desta quarta será discutida em reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com aliados e líderes do governo marcada para logo mais, às 14 horas.

Bezerra pediu à presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), que possa adotar um modelo diferente na sabatina, em andamento, do desembargador Kassio Nunes Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), para possibilitar o início da sessão do plenário até às 16h30.

