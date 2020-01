LDC e Luckin Coffee iniciam construção de unidade de torrefação na China

São Paulo, 6 – A Louis Dreyfus Company (LDC) e a Luckin Coffee lançaram nesta segunda-feira, 6, por meio de joint venture, a pedra fundamental da sua unidade torrefadora de café em Xiamen, China, com uma capacidade de produção anual de 30 mil toneladas. Conforme comunicado da LDC, espera-se que a fábrica inicie a produção em meados de 2021, e que sua capacidade anual seja ampliada para até 40 mil toneladas em uma segunda fase de construção. No futuro, os grãos de alta qualidade suprirão a crescente rede de cafés da Luckin em toda a China.

Segundo a LDC, o projeto conjunto para torrefação de café, localizado em um terreno de 35 mil metros quadrados, faz parte de uma cooperação estratégica entre as duas empresas, que também inclui uma joint venture para desenvolver um negócio de sucos, assinada em setembro de 2019.

A LDC está no ramo de café há cerca de 30 anos, com escritórios de originação de café em 12 países produtores. A Luckin tem colaborado com os principais fornecedores no setor cafeeiro, incluindo a LDC.