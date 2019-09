LDC e Luckin Coffee anunciam joint venture na China

A Louis Dreyfus Company (LDC) e a Luckin Coffee assinaram acordo para a formação de uma joint venture para o desenvolvimento do negócio e da marca conjunta Luckin Juice na China. O foco do acordo é a marca para sucos não concentrados (NFC) de laranja, limão e maçã, cuja cadeia de valor, de suas fazendas até os clientes no destino, tem na LDC uma das maiores representantes mundiais e com grande operações no Brasil.

A empresa planeja construir uma unidade de engarrafamento na China, além de ter marcas próprias para outros sucos de frutas e vegetais. Segundo comunicado conjunto, as lojas Luckin Coffee desempenharão um papel importante como pontos de venda, e o novo negócio também planeja comercializar seus sucos por meio de outros canais.

“A China é o mercado de NFC que mais cresce no mundo e, juntas, a Luckin e a LDC veem uma importante oportunidade para oferecer ao consumidor chinês sucos não-concentrados de alta qualidade e desenvolvidos de modo sustentável”, informou Jinyi Guo, vice-presidente sênior e cofundador da Luckin Coffee. “Temos o prazer de fazer uma parceria com um dos maiores produtores mundiais de frutas cítricas e fornecedores de sucos para lançar a marca conjunta Luckin Juice, e continuar com nossos ambiciosos planos de crescimento”, completou.

A aliança com a Luckin Coffee por meio dessa nova joint venture “se adequa perfeitamente à nossa estratégia corporativa de avançar em direção ao consumidor final, principalmente por meio de parcerias, e às nossas ambições de crescimento na China”, disse James Zhou, vice-presidente global da LDC e head regional da LDC no Norte da Ásia.