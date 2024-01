LDC anuncia colaboração com The Nature Conservancy para promover agricultura regenerativa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 13:52 Para compartilhar:

A Louis Dreyfus Company (LDC) e a The Nature Conservancy (TNC) – organização global dedicada à conservação do meio ambiente – anunciaram nesta sexta-feira, 12, uma colaboração para promover práticas agrícolas regenerativas e de preservação da vegetação nativa em cadeias de fornecimento. Em nota, as empresas destacaram que o objetivo é mitigar as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade provenientes da produção agrícola e de alimentos.

A colaboração deve ter como prioridade projetos locais nas cadeias de grãos, oleaginosas, café e algodão na América do Norte e do Sul.

O foco inicial da parceria em agricultura regenerativa será nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina e deve incluir avaliações conjuntas de projetos já em andamento “para analisar caminhos para colaboração e expansão em todas as cadeias de valor”, disse a LDC.

Na parte de produção livre de desmatamento e conversão, a companhia informou que o foco será no desenvolvimento de mecanismos de incentivo aos produtores e na melhoria do monitoramento.

Além disso, a LDC afirmou que as empresas, com agrônomos, vão continuar desenvolvendo projetos-piloto em outras cadeias de fornecimento, como citros no Brasil e café no Vietnã, na Indonésia e em Uganda.

