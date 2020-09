Lazio x Atalanta promete equilíbrio e Inter tenta arrancar no Italiano Inter de Milão viaja para encarar Benevento, time comandado por Filippo Inzaghi, enquanto Lazio e Atalanta jogam em partida que promete muita ofensividade dos dois times

A Inter de Milão viaja para encarar o Benevento nesta quarta-feira, às 13 h (horário de Brasília), em partida adiada da 1ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Antonio Conte encara o time de Filippo Inzaghi, ambos começaram a competição com vitórias e o treinador nerazzurri prevê um duelo equilibrado.

– Esperamos um jogo difícil em todos os pontos de vista. No ano passado, o Benevento jogou um campeonato importante, ganhando com antecedência. Contra a Sampdoria, eles ganharam com méritos.

Além deste confronto, a quarta-feira promete com o duelo entre Lazio e Atalanta, às 15h45 (horário de Brasília). As equipes que terminaram no G-4 na última temporada também começaram a competição com três pontos e já fazer um confronto que pode ser decisivo na reta final da classificação. Simone Inzaghi acredita em uma partida complicada.

– Enfrentam-se duas equipes organizadas, que fazem excelentes campanhas há quatro anos, cada uma com sua metodologia. No último campeonato contra a Atalanta aconteceu de tudo. Será uma partida entre duas equipes que jogaram há três dias. Nós tentamos recuperar a energia mental e faltam ajustes finais.

Gasperini também comentou sobre o confronto aguardado, mas esquivou a responsabilidade de título das duas equipes.

– No início da temporada, só Juve e Inter, talvez o Napoli, podem falar abertamente de título. O jogo é aguardado pelo que as duas equipes têm feito nos últimos anos. É como no final da última temporada: cada jogo é diferente, o que não vai mudar é o espírito da duas equipes. A Lazio é equilibrada em todos os setores e tem um ataque muito forte.

Inter de Milão, Lazio e Atalanta tentam alcançar as primeiras posições e vagas em competições europeias novamente, assim como na última época. Além destes confrontos, a Udinese também entra em campo às 13h (horário de Brasília) para enfrentar o Spezia.

