Lazio vence Spezia (2-1) e chega à sétima colocação na Serie A

A Lazio (7ª) venceu o recém-promovido Spezia (15ª) neste sábado por 2 a 1 e segue subindo posições após um início de temporada cheio de altos e baixos, na partida que abriu a 10ª rodada da Serie A italiana.

O astro da equipe romana, Ciro Immobile, abriu o placar aos 15 minutos e Sergej Milinkovic-Savic emulou-o pouco depois (33). A Spezia diminuiu no segundo tempo com o atacante M’Bala Nzola (64), mas a reação parou aí.

Depois do empate fora de casa na quarta-feira pela Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund (1-1), resultado que lhe permite chegar à última rodada da fase de grupos com chances de ir às oitavas de final, a Lazio sobe para a 7ª posição na tabela, com 17 pontos, a mesma pontuação da Juventus (4º), que ocupa a última posição que dá acesso à próxima Champions.

Já a Spezia é 15ª com dez pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

— Jogos da 10ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Spezia – Lazio 1 – 2

Juventus – Torino

(17h45) Inter – Bologna

– Domingo:

(09h30) Hellas Verona – Cagliari

(12h00) Udinese – Atalanta

Parma – Benevento

Roma – Sassuolo

(15h00) Crotone – Napoli

(17h45) Sampdoria – Milan

– Segunda-feira:

(17h45) Fiorentina – Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 23 9 7 2 0 21 8 13

2. Inter 18 9 5 3 1 23 13 10

3. Sassuolo 18 9 5 3 1 20 12 8

4. Juventus 17 9 4 5 0 18 7 11

5. Napoli 17 9 6 0 3 20 10 10

6. Roma 17 9 5 2 2 19 15 4

7. Lazio 17 10 5 2 3 16 17 -1

8. Hellas Verona 15 9 4 3 2 12 7 5

9. Atalanta 14 9 4 2 3 18 16 2

10. Bologna 12 9 4 0 5 14 14 0

11. Sampdoria 11 9 3 2 4 14 15 -1

12. Cagliari 11 9 3 2 4 16 19 -3

13. Udinese 10 9 3 1 5 10 12 -2

14. Benevento 10 9 3 1 5 12 21 -9

15. Spezia 10 10 2 4 4 14 19 -5

16. Parma 9 9 2 3 4 10 17 -7

17. Fiorentina 8 9 2 2 5 10 15 -5

18. Torino 6 9 1 3 5 16 22 -6

19. Genoa 5 9 1 2 6 8 18 -10

20. Crotone 2 9 0 2 7 6 20 -14

