Lazio vence Sassuolo e adia título de Napoli;Inter goleia Verona

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Sassuolo por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), no Estádio Olímpico de Roma, na capital da Itália, e evitou a conquista antecipada do Scudetto pelo líder Napoli.

Os gol do confronto foram marcados por Felipe Anderson, aos 15 minutos do primeiro tempo, e por Toma Basic, nos acréscimos finais.

O início do jogo ficou marcado por uma dupla intervenção do VAR: primeiro para validar e depois para anular um gol de Immobile.

Lançado por Vecino, o atacante biancoceleste venceu Consigli, mas por causa de sua posição duvidosa, o árbitro de vídeo foi acionado.

Inicialmente, a checagem deu uma resposta positiva, validando o gol, mas quando tudo estava pronto para retomar a partida do meio-campo, o segundo resultado anulou a vantagem.

Com a vitória, o time da capital italiana permanece o único que ainda tem chances matemáticas de “roubar” o título da equipe comandada por Luciano Spalletti, que agora tem 15 pontos de vantagem sobre a vice-líder Lazio (79 e 64, respectivamente).

Apesar disso, o Napoli pode se sagrar campeão nesta quinta-feira (4), caso empate ou vença o confronto contra a Udinese, fora de casa. Inter de Milão – Em busca de se manter no topo na tabela de classificação, a Inter de Milão goleou o Hellas Verona por 6 a 0, no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Os gols da partida foram marcados por Adolfo Gaich (contra), Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko (duas vezes) e Lautaro Martínez (duas vezes). (ANSA).

