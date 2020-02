Lazio vence Parma (1-0) e cola na líder Juventus

A Lazio (2º) venceu o Parma (10º) por 1 a 0 fora de casa com um gol do equatoriano Felipe Caicedo neste domingo pela 23ª rodada da Serie A italiana e chegou aos 53 pontos, colando na líder Juventus (1º) que tem 54.

O time romano soube aproveitar a derrota da Juve por 2 a 1 no sábado, contra o Verona (6º) e é agora um sério candidato ao ‘Scudetto’ que não conquista desde a temporada 1999/2000.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o meia espanhol Luis Alberto cruzou na área e a bola sobrou para Caicedo mandar para o fundo das redes e dar o triunfo para sua equipe, que não exibiu seu melhor futebol neste domingo, mas conseguiu os três pontos e ainda aumentou sua sequência de jogos invicto.

A Lazio não perde desde a quinta rodada, e acumula impressionantes 13 vitórias e dois empates em suas últimas 15 partidas.

As próximas rodadas serão decisivas na corrida rumo ao título do campeonato italiano, com os duelos Lazio-Inter e Juventus-Inter em um intervalo de três semanas.

– Napoli volta a decepcionar –

Mais cedo, depois de duas vitórias consecutivas que reviveram a esperança de uma classificação para os torneios europeus, o Napoli (11º) perdeu novamente, por 3 a 2 em seu estádio, para o Lecce (17º).

Depois de um triunfo de prestígio contra a líder Juventus (2-1) e outro contra a Sampdoria (16º) por 4 a 2, os napolitanos tiveram uma chance muito clara de aumentar essa boa sequência, mas o treinador Gennaro Gattusso chegou a se referir ao duelo como um jogo difícil e não se enganou.

O atacante Gianluca Lapadula marcou duas vezes (29 e 61) e o meia Marco Mancosu ampliou com um golaço em uma cobrança de falta (82). Pelo Napoli, os dois gols foram marcados pelo polonês Arkadiusz Milik (48) e o espanhol José Callejón diminuindo no último minuto (90).

Nos outros jogos deste domingo, o Brescia (19º) do atacante Mario Balotelli, novo capitão do time, obteve um ponto (1-1) contra a Udinese (15º) na estreia de seu novo treinador, o uruguaio Diego López.

O Genoa (18º) que também luta para se livrar do rebaixamento, conseguiu uma vitória importante sobre o Cagliari (10º) em casa por 1 a 0 com um gol do atacante macedônio Goran Pandev, que tinha acabado de entrar em campo, no final do primeiro tempo (43).

Além desses jogos, o Sassuolo (12º) venceu o lanterna SPAL (20º) por 2 a 1 fora de casa, graças a um gol no último minuto do franco-marfinense Jeremie Boga, que vem fazendo uma temporada excepcional.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Roma – Bologna 2 – 3

– Sábado:

Fiorentina – Atalanta 1 – 2

Torino – Sampdoria 1 – 3

Verona – Juventus 2 – 1

– Domingo:

SPAL – Sassuolo 1 – 2

Genoa – Cagliari 1 – 0

Brescia – Udinese 1 – 1

Napoli – Lecce 2 – 3

Parma – Lazio 0 – 1

Inter – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 54 23 17 3 3 44 23 21

2. Lazio 53 23 16 5 2 53 20 33

3. Inter 51 22 15 6 1 44 18 26

4. Atalanta 42 23 12 6 5 61 31 30

5. Roma 39 23 11 6 6 42 30 12

6. Verona 34 23 9 7 7 28 24 4

7. Bologna 33 23 9 6 8 37 36 1

8. Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4

9. Cagliari 32 23 8 8 7 38 35 3

10. Parma 32 23 9 5 9 31 30 1

11. Napoli 30 23 8 6 9 36 34 2

12. Sassuolo 29 23 8 5 10 38 38 0

13. Torino 27 23 8 3 12 27 42 -15

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 26 34 -8

15. Udinese 25 23 7 4 12 20 36 -16

16. Sampdoria 23 23 6 5 12 25 38 -13

17. Lecce 22 23 5 7 11 30 44 -14

18. Genoa 19 23 4 7 12 24 43 -19

19. Brescia 16 23 4 4 15 21 42 -21

20. SPAL 15 23 4 3 16 17 40 -23

