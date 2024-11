Lazio vence Cagliari e encosta no líder Napoli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2024 - 19:33 Para compartilhar:

A Lazio (5ª) encostou nos líderes do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari (16º) por 2 a 1 nesta segunda-feira (4), no jogo que fechou a 11ª rodada.

Graças a esta terceira vitória consecutiva, o time romano igualou a mesma pontuação de Atalanta (3ª) e Fiorentina (4ª), a três pontos do líder Napoli e a dois da vice-líder Inter.

Jogando em casa, a Lazio abriu o placar logo aos dois minutos de jogo com o senegalês Boulaye Dia, mas o Cagliari empatou no final do primeiro tempo com o atacante angolano Zito Luvumbo (41′).

O gol da vitória dos anfitriões saiu na segunda etapa, em cobrança de pênalti de Mattia Zaccagni (76′), que havia entrado em campo apenas três minutos antes.

O Cagliari terminou o jogo com nove jogadores em campo, pelas expulsões do zagueiro colombiano Yerry Mina e do volante francês Michel Adopo (78′).

Mais cedo, o Genoa venceu o Parma por 1 a 0, no jogo que marcou o retorno de Mario Balotelli à Serie A depois de quatro anos.

Aos 34 anos, ‘Super Mario’ começou a partida no banco de reservas e entrou no final do segundo tempo (86′). O Genoa havia marcado minutos antes, com o atacante Andrea Pinamonti (79′).

Balotelli, que no passado jogou nos dois grandes de Milão (Inter e Milan), vestiu a camisa de outros clubes europeus como Manchester City, Liverpool, Olympique de Marselha e Nice.

O jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Adana Demirspor da Turquia. O Genoa decidiu contratá-lo para repor as saídas de dos atacantes Vitinha e Junior Messias.

Graças à vitória sobre o Parma, o Genoa, treinado pelo ex-atacante da seleção italiana Alberto Gilardino, saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 17ª posição na tabela.

O time tem os mesmos 9 pontos do Como (16º), derrotado por 1 a 0 pelo Empoli (11º), também nesta segunda-feira. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Pietro Pellegri no início do segundo tempo (47′).

— Resultados da 11ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Bologna – Lecce 1 – 0

Udinese – Juventus 0 – 2

Monza – Milan 0 – 1

– Domingo:

Napoli – Atalanta 0 – 3

Torino – Fiorentina 0 – 1

Hellas Verona – Roma 3 – 2

Inter – Unione Venezia 1 – 0

– Segunda-feira:

Parma – Genoa 0 – 1

Empoli – Como 1 – 0

Lazio – Cagliari 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 11 8 1 2 18 8 10

2. Inter 24 11 7 3 1 25 13 12

3. Atalanta 22 11 7 1 3 29 14 15

4. Fiorentina 22 11 6 4 1 22 9 13

5. Lazio 22 11 7 1 3 24 14 10

6. Juventus 21 11 5 6 0 19 7 12

7. Milan 17 10 5 2 3 17 11 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Torino 14 11 4 2 5 15 16 -1

11. Empoli 14 11 3 5 3 8 9 -1

12. Roma 13 11 3 4 4 12 14 -2

13. Hellas Verona 12 11 4 0 7 16 24 -8

14. Parma 9 11 1 6 4 14 17 -3

15. Como 9 11 2 3 6 12 22 -10

16. Cagliari 9 11 2 3 6 9 19 -10

17. Genoa 9 11 2 3 6 8 21 -13

18. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

19. Unione Venezia 8 11 2 2 7 10 19 -9

20. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

