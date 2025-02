Lazio vence Cagliari (2-1) e toma 4º lugar da Juventus no Italiano

A Lazio tirou da Juventus o quarto lugar na tabela graças à vitória sobre o Cagliari por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Italiano.

O time de Roma abriu o placar por meio de Mattia Zaccagni no fim do primeiro tempo (41′) e Roberto Piccoli empatou no início da segunda etapa (55′). Mas o atacante argentino Taty Castellanos marcou o gol da vitória nove minutos depois (64′).

A Lazio tem agora 42 pontos, dois a mais que a ‘Juve’, que havia conquistado temporariamente o 4º lugar no domingo com o triunfo sobre o Empoli (4-1).

A quarta posição, a última que classifica para a Liga dos Campeões, também é cobiçada por Fiorentina (6ª, 39 pontos) e Bologna (7º, 37 pts).

Já o Cagliari vive uma situação oposta, se aproximando da zona de rebaixamento. O clube da Sardenha está em 17º, com um ponto acima do primeiro que cairia para a Serie B se o campeonato terminasse agora, o Parma (20 pontos).

— Resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Parma – Lecce 1 – 3

– Sábado:

Udinese – Unione Venezia 3 – 2

Monza – Hellas Verona 0 – 1

Atalanta – Torino 1 – 1

Bologna – Como 2 – 0

– Domingo:

Juventus – Empoli 4 – 1

Fiorentina – Genoa 2 – 1

Milan – Inter 1 – 1

Roma – Napoli 1 – 1

– Segunda-feira:

Cagliari – Lazio 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 23 17 3 3 38 16 22

2. Inter 51 22 15 6 1 56 19 37

3. Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23

4. Lazio 42 23 13 3 7 40 31 9

5. Juventus 40 23 9 13 1 39 20 19

6. Fiorentina 39 22 11 6 5 37 23 14

7. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

8. Milan 35 22 9 8 5 33 24 9

9. Roma 31 23 8 7 8 34 29 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 23 6 8 9 21 32 -11

13. Hellas Verona 23 23 7 2 14 26 48 -22

14. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

15. Como 22 23 5 7 11 27 38 -11

16. Empoli 21 23 4 9 10 22 33 -11

17. Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 -14

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

