Lazio vence Brescia no fim e se mantém firme em 3º; Roma perde para o Torino

A Lazio venceu nos acréscimos o Brescia por 2 a 1 neste domingo fora de casa e com isso o time romano se manteve na terceira posição da Serie A, a três pontos da Inter e da Juventus, que na segunda-feira vão enfrentar Napoli e Cagliari.

O Brescia (18º) abriu o placar com um gol de Mario Balotelli (18), mas Ciro Immobile empatou para os romanos antes do intervalo ao converter um pênalti (42).

Na marcação da penalidade houve também a expulsão do jovem defensor Andrea Cistana.

A equipe local resistiu durante todo o segundo tempo com um jogador a menos até que nos descontos, em um lançamento dentro da área o equatoriano Felipe Caicedo encontrou Immobile e o goleador romano empurrou a bola para o fundo das redes garantindo os três pontos para sua equipe (90+1).

Com esses dois gols Immobile chega a 19 em 17 partidas, sendo líder isolado na artilharia do Campeonato Italiano.

Com esta vitória, os romanos ficaram a três pontos dos líderes, que entram em campo na segunda-feira, embora a Lazio tenha ainda uma partida a menos.

E o domingo não poderia ter sido melhor para a Lazio. Encerrando a jornada, a arquirrival Roma (4ª) perdeu por 2 a 0 em casa para o Torino (9º) e ficou agora quatro pontos atrás.

O time de Turim venceu em pleno estádio Olímpico com dois gols do atacante Andrea Belotti (45 e 86 de pênalti).

– Insultos racistas –

O jogo foi interrompido no primeiro tempo pelo árbitro depois que Balotelli foi alvo de insultos racistas por parte de torcedores da Lazio.

Os xingamentos foram calados pelo público local com cantos a favor de Balotelli, que respondeu com aplausos a sua torcida.

Depois da partida o atacante publicou uma mensagem em suas redes sociais: “Uma derrota dolorosa, mas voltaremos mais fortes, estamos no caminho certo. Torcedores da Lazio que foram ao estádio, VERGONHA!”.

Balotelli já foi alvo de insultos racistas em Verona no começo da temporada, o que o levou a querer abandonar o campo, mas no final foi convencido a continuar.

Este incidente ofuscou um triunfo da Lazio com o qual a equipe romana soma nove vitórias consecutivas na Serie A e iguala o recorde estabelecido na época em que a equipe era comandada pelo técnico sueco Sven Goran Eriksson.

“Vamos tentar continuar assim. Queremos alcançar a Liga dos Campeões”, declarou o treinador Simone Inzhagi.

Nas outras partidas deste domingo, o Verona (10º) conseguiu um triunfo importante na luta pela permanência ao superar a SPAL, que caiu para último (20º) por 2 a 0 com gols do atacante Giampaolo Pazzini (14) e sua dupla, o polonês Mariusz Stepinsk (85).

E o Genoa (19º) deixou a lanterna ao vencer o Sassuolo (13º) em casa por 2 a 1 com gols do lateral-esquerdo Domenico Criscito (29, de pênalti) e do atacante macedônio Goran Pandev na reta final da partida (86). O meia espanhol Pedro Obiang fez o gol do Sassuolo ainda no primeiro tempo (33).

A rodada desta segunda-feira promete, com a líder Inter de Milão visitando o Napoli (8º) e a Juventus (2º, com os mesmos pontos da Inter) recebendo o surpreendente Cagliari (6º). Além desses jogos a expectativa é pela tão aguardada estreia do astro sueco Zlatan Ibrahimovic no Milan (12º), que enfrenta em casa a Sampdoria (17º).

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Domingo:

Brescia – Lazio 1 – 2

SPAL – Verona 0 – 2

Genoa – Sassuolo 2 – 1

Roma – Torino 0 – 2

– Segunda-feira:

(08h30) Bologna – Fiorentina

(11h00) Milan – Sampdoria

Juventus – Cagliari

Atalanta – Parma

(14h00) Lecce – Udinese

(16h45) Napoli – Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 17 13 3 1 36 14 22

2. Juventus 42 17 13 3 1 31 17 14

3. Lazio 39 17 12 3 2 40 17 23

4. Roma 35 18 10 5 3 33 19 14

5. Atalanta 31 17 9 4 4 43 25 18

6. Cagliari 29 17 8 5 4 33 23 10

7. Parma 25 17 7 4 6 24 20 4

8. Napoli 24 17 6 6 5 27 22 5

9. Torino 24 18 7 3 8 24 26 -2

10. Verona 22 17 6 4 7 19 20 -1

11. Bologna 22 17 6 4 7 27 29 -2

12. Milan 21 17 6 3 8 16 24 -8

13. Sassuolo 19 18 5 4 9 30 31 -1

14. Udinese 18 17 5 3 9 13 28 -15

15. Fiorentina 17 17 4 5 8 21 28 -7

16. Lecce 15 17 3 6 8 22 35 -13

17. Sampdoria 15 17 4 3 10 14 27 -13

18. Brescia 14 18 4 2 12 16 31 -15

19. Genoa 14 18 3 5 10 19 36 -17

20. SPAL 12 18 3 3 12 12 28 -16

