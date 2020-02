Lazio vence Bologna, engata 5º triunfo seguido e assume liderança do Italiano

O Campeonato Italiano tem um novo líder. É a Lazio, que derrotou o Bologna por 2 a 0 neste sábado, em casa, na abertura da 26ª rodada e engatou o quinto triunfo seguido. Para assumir a ponta, o time da capital se beneficiou do adiamento do clássico entre Juventus e Inter de Milão em razão da epidemia de coronavírus que já causou mais de 20 mortes na Itália.

A Lazio foi a 62 pontos, dois a mais que a agora vice-líder Juventus, e oito de vantagem para a Inter, terceira colocada. O clássico entre os rivais de Turim e Milão foi adiado para o dia 13 de maio, antes das duas rodadas finais da competição. Assim, o time da capital vai fechar a rodada em primeiro.

A campanha da Lazio no torneio nacional é impressionante. A equipe de Simone Inzaghi está invicta há 21 jogos – não perde desde o dia 25 de setembro de 2019, quando levou 1 a 0 da Inter, ainda pela quinta rodada da competição.

Os ótimos resultados consecutivos e a performance em campo reforçam, a cada rodada, que o time de Roma é forte candidato ao título em um campeonato que tem sido amplamente dominado pela Juventus, campeã oito vezes seguidas.

Os gols da vitória da Lazio foram marcados no primeiro tempo. O espanhol Luis Alberto fez o primeiro em chute rasteiro, contando com a falha do goleiro, e o argentino Joaquín Correa fechou a conta em arremate que desviou na defesa antes de entrar.

Na etapa final, o Bologna até chegou a balançar as redes duas vezes, mas os gols, anotados aos sete e 22 minutos, foram anulados com o auxílio do VAR. O goleador Ciro Immobile teve boas chances para ampliar o placar e aumentar sua vantagem na liderança da artilharia do torneio, mas passou em branco desta vez.