Lazio tropeça de novo e chega a 3 jogos sem vencer na Série A

ROMA, 10 JAN (ANSA) – A Lazio chegou ao terceiro tropeço consecutivo na Série A da Itália após empatar em casa nesta sexta-feira (10) em 1 a 1 com o Como, que briga contra a zona do rebaixamento do campeonato.

Os comandados de Marco Barone abriram o placar no primeiro tempo com Boulaye Dia, que aproveitou o erro defensivo dos lombardos. No entanto, a expulsão de Loum Tchaouna, ocorrida no começo da etapa final, complicou a vida do time da capital.

Após persistir bastante, o Como encontrou o empate graças ao gol de cabeça do atacante Patrick Cutrone, que aproveitou o preciso cruzamento do brasileiro Gabriel Strefezza.

A equipe liderada pelo espanhol Cesc Fàbregas poderia ter saído de Roma com todos os pontos na bagagem, mas a promessa argentina Nicolás Paz chegou a desperdiçar uma oportunidade na cara do gol.

De todas as formas, a Lazio somou um ponto, chegando aos 36, mas segue na quarta colocação, sendo ameaçada por Juventus e Fiorentina, que têm 32 e ainda entrarão em campo nesta rodada.

Já o Como, que está em 15º, com 19, pode entrar na zona do rebaixamento em caso de vitória do Lecce. (ANSA).