Lazio tropeça com Udinese e perde chance de entrar na zona da Champions

A Lazio (5ª) perdeu a oportunidade de ultrapassar a Juventus (4ª) e entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao ficar no empate em 1 a 1 com a Udinese (10ª) nesta segunda-feira (10), em Roma, no jogo que fechou a 28ª rodada do Campeonato Italiano.

O time de Údine saiu na frente com um gol do atacante francês Florian Thauvin aos 22 minutos, mas os romanos empataram rapidamente graças a Alessio Romagnoli (32′).

Com este terceiro empate nas últimas quatro rodadas, a Lazio se mantém na quinta colocação com 51 pontos, um atrás da Juventus, que fecha a zona da Champions.

No domingo, a Juve foi goleada em Turim por 4 a 0 pela Atalanta (3ª), sua pior derrota como mandante desde 1967, um resultado que praticamente tirou a equipe da disputa pelo título.

À frente do time ‘bianconero’ desde julho, o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta está cada vez mais sob pressão, depois das eliminações na Champions e na Copa da Itália.

Segundo a imprensa italiana, a diretoria da Juventus já estaria pensando em substituí-lo na próxima temporada. Os nomes especulados são os de Antonio Conte (Napoli), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Roberto De Zerbi (Olympique de Marselha).

— Resultados da 28ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Cagliari – Genoa 1 – 1

– Sábado:

Como – Unione Venezia 1 – 1

Parma – Torino 2 – 2

Lecce – Milan 2 – 3

Inter – Monza 3 – 2

– Domingo:

Hellas Verona – Bologna 1 – 2

Napoli – Fiorentina 2 – 1

Empoli – Roma 0 – 1

Juventus – Atalanta 0 – 4

– Segunda-feira:

Lazio – Udinese 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 61 28 18 7 3 63 27 36

2. Napoli 60 28 18 6 4 45 23 22

3. Atalanta 58 28 17 7 4 63 26 37

4. Juventus 52 28 13 13 2 45 25 20

5. Lazio 51 28 15 6 7 50 36 14

6. Bologna 50 28 13 11 4 44 34 10

7. Roma 46 28 13 7 8 43 30 13

8. Fiorentina 45 28 13 6 9 43 30 13

9. Milan 44 28 12 8 8 42 32 10

10. Udinese 40 28 11 7 10 35 38 -3

11. Torino 35 28 8 11 9 33 34 -1

12. Genoa 32 28 7 11 10 26 36 -10

13. Como 29 28 7 8 13 34 44 -10

14. Cagliari 26 28 6 8 14 28 43 -15

15. Hellas Verona 26 28 8 2 18 28 58 -30

16. Lecce 25 28 6 7 15 20 46 -26

17. Parma 24 28 5 9 14 34 48 -14

18. Empoli 22 28 4 10 14 23 45 -22

19. Unione Venezia 19 28 3 10 15 23 42 -19

20. Monza 14 28 2 8 18 23 48 -25

