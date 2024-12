Lazio supera Ajax fora de casa e retoma liderança da Liga Europa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 19:26 Para compartilhar:

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – Mesmo jogando fora de casa, a Lazio foi mais concreta na frente do gol adversário e derrotou nesta quinta-feira (12) o Ajax por 3 a 1 pela sexta rodada da Liga Europa.

Em Amsterdã, os italianos inauguraram o placar logo aos 12 minutos e foram para o intervalo com a vantagem em cima do oponente holandês.

No segundo tempo, Bertrand Traoré igualou o marcador, mas a Lazio mostrou consistência no setor ofensivo ao balançar as redes com Fisayo Dele-Bashiru e Pedro Rodríguez.

Com o triunfo, a Lazio chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança da Europa League em razão do melhor retrospecto em comparação com o Athletic Bilbao, da Espanha. O Ajax, por sua vez, está em 11º, com 10.

O próximo compromisso do time italiano no torneio da Uefa será somente em 23 de janeiro, contra a Real Sociedad, no Estádio Olímpico. (ANSA).