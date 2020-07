Lazio perde do Milan, em Roma, e fica sete pontos atrás da Juventus no Italiano

A Lazio diminuiu suas chances de conquistar o título italiano desta temporada, ao perder para o Milan, por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma. Com o resultado, o time romano continua com 68 pontos, contra 75 da líder Juventus, que goleou o Torino por 4 a 1. Restam oito rodadas para o fim da competição.

Apática, a Lazio foi dominada pelo Milan, que teve boa atuação do sueco Ibrahimovic. Os visitantes abriram 2 a 0 logo na primeira etapa e poderiam ter feito mais.

Calhanoglu, com um belo chute de fora da área, abriu o placar. Ibrahimovic, que teve um gol corretamente anulado pelo VAR, fez o segundo de pênalti. Detalhe: a cobrança foi mal feita, mas o goleiro Strakosha foi pior ainda e deixou a bola passar debaixo de seu corpo.

Aos 14 do segundo tempo, com a Lazio desesperada para diminuir a desvantagem, Rebic surgiu livre na área para fazer o terceiro gol e sacramentar a vitória milanesa, que eleva o time para a sexta colocação, com 46 pontos, e na briga por vaga nas competições europeias.

Em outro jogo deste sábado, o Sassuolo (nono colocado, com 40 pontos), jogando em casa, bateu o Lecce (18º, com 25 pontos) por 4 a 2.

