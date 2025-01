Lazio lança camisa comemorativa por seus 125 anos

ROMA, 9 JAN (ANSA) – Em celebração aos seus 125 anos, a Lazio decidiu criar uma camisa comemorativa para ser usada contra o Como, na partida da próxima sexta-feira (10), no Estádio Olímpico, pela Série A do Campeonato Italiano.

Inspirado nos anos 1970 e feito em colaboração com a Mizuno, o novo uniforme é caracterizado por águia estilizada com duas grandes asas e um estilo retrô com grafismos geométricos e faixas laterais na altura dos ombros em três tons de azul: claro, royal e marinho, uma referência ao estilo das camisas da época.

As três cores também se repetem nas bordas das mangas, enquanto nas costas da camisa, abaixo da gola, destaca-se a frase “9 gennaio 1900” (“9 de janeiro de 1900”, em português), data da fundação do clube biancoceleste.

O kit fica completo com os calções azul marinho e meias brancas com três faixas coloridas.

Para o uniforme dos goleiros, foi escolhida a cor azul-celeste, novamente com faixas em três tons de azul, enquanto os detalhes, os escudos da Lazio e da Mizuno e a inscrição são em branco.

