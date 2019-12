Lazio faz dois gols nos acréscimos e vence Cagliari de virada pela Serie A

Com dois gols nos acréscimos, a Lazio conseguiu uma virada incrível sobre o Cagliari fora de casa nesta segunda-feira e faturou os três pontos que permitiram aos romanos consolidarem a terceira posição na tabela da Serie A italiana.

O atacante argentino Giovanni Simeone abriu o placar para o Cagliari logo no início da partida, aos 8 minutos, chutando de primeira um cruzamento de João Pedro. Mas o meia espanhol Luis Alberto e o equatoriano Felipe Caicedo conseguiram a virada nos descontos (90+3 e 90+8).

O atacante espanhol empatou o jogo com uma bomba de direita e Caicedo deu a vitória ao time da capital com uma cabeçada após um passe do lateral espanhol Jony.

Com este resultado, a Lazio está em terceiro com 36 pontos, a três dos líderes Inter e Juventus, enquanto que o Cagliari deixa a chamada ‘zona Champions’, perdendo o lugar para a Roma que tem 32 pontos depois de vencer a SPAL no domingo por 3 a 1.

— Resultados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Brescia – Lecce 3 – 0

Napoli – Parma 1 – 2

Genoa – Sampdoria 0 – 1

– Domingo:

Verona – Torino 3 – 3

Bologna – Atalanta 2 – 1

Juventus – Udinese 3 – 1

Milan – Sassuolo 0 – 0

Roma – SPAL 3 – 1

Fiorentina – Inter 1 – 1

– Segunda-feira:

Cagliari – Lazio 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 16 12 3 1 32 14 18

2. Juventus 39 16 12 3 1 29 16 13

3. Lazio 36 16 11 3 2 38 16 22

4. Roma 32 16 9 5 2 29 16 13

5. Cagliari 29 16 8 5 3 32 21 11

6. Atalanta 28 16 8 4 4 38 25 13

7. Parma 24 16 7 3 6 23 19 4

8. Napoli 21 16 5 6 5 25 21 4

9. Torino 21 16 6 3 7 21 24 -3

10. Milan 21 16 6 3 7 16 19 -3

11. Bologna 19 16 5 4 7 24 27 -3

12. Verona 19 16 5 4 7 17 20 -3

13. Fiorentina 17 16 4 5 7 20 24 -4

14. Sassuolo 16 15 4 4 7 26 27 -1

15. Lecce 15 16 3 6 7 20 32 -12

16. Sampdoria 15 16 4 3 9 13 25 -12

17. Udinese 15 16 4 3 9 11 27 -16

18. Brescia 13 15 4 1 10 14 26 -12

19. Genoa 11 16 2 5 9 17 31 -14

20. SPAL 9 16 2 3 11 10 25 -15

