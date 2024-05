Lazio empata com a campeã Inter de Milão e fica em 7º lugar do Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Campeã do Campeonato Italiano, a Inter de Milão ficou no empate por 1 a 1 com a Lazio, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 37ª rodada. O resultado acabou sendo importante para a equipe visitante, que praticamente consolidou sua vaga para a próxima edição da Liga Europa.

Com o resultado, a Lazio chegou aos 60 pontos, na sétima colocação, atrás de Inter de Milão (93), Milan (74), Bologna (67), Juventus (67), Atalanta (66) e Roma (60). De quebra, abriu seis de vantagem para a Fiorentina, que tem uma partida a menos.

Precisando vencer para encaminhar a vaga na Liga Europa, a Lazio começou pressionando a Inter de Milão, que cumpria tabela após conquistar o título. Logo aos cinco minutos, Taty Castellanos chegou a abrir o marcador, mas a arbitragem, com ajuda do VAR, anulou o lance ao assinar impedimento.

A Lazio continuava pressionando a Inter e fez mais um gol, que desta vez valeu. Daichi Kamada acertou um bonito chute da entrada da área para abrir o marcador. O time da casa não se arriscou muito, já em ritmo de férias.

No segundo tempo, a Lazio resolveu jogar de forma defensiva, com a clara intenção de segurar o 1 a 0. A Inter, no entanto, foi se soltando e ficou perto de empatar, aos 14, em cabeçada de Lautaro Martinez.

Quando tudo indicava que a Lazio venceria a partida, a Inter de Milão empatou. Aos 42, após cobrança de falta, Denzel Dumfries cabeceou sozinho para decretar a igualdade.

Ainda neste domingo, o Cagliari (14º) venceu o Sassuolo (19º), fora de casa, por 2 a 0. Já o Frosinone (15º) ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento ao bater o Monza (12º) por 1 a 0. Udinese (17º) e Empoli (18º) se afundaram juntos ao ficarem no empate por 1 a 1.