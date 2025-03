Lazio e Torino empatam pela Série A da Itália

ROMA, 31 MAR (ANSA) – Jogando em casa, a Lazio precisava vencer o Torino para subir na tabela da Série A da Itália, mas empatou em 1 a 1 e passou a ocupar a sétima posição do campeonato.

A partida na capital foi marcada por poucas chances claras de gol, mas os mandantes inauguraram o marcador com o lateral-esquerdo Adam Marusic, que aproveitou o bom passe de Pedro Rodríguez.

A Lazio não conseguiu ampliar e viu o Torino crescer aos poucos no embate. Após as modificações promovidas pelo técnico Paolo Vanoli, os piemonteses chegaram ao empate, com Gvidas Gineitis, que havia acabado de entrar em campo.

O time de Marco Baroni chegou aos 52 pontos, mas caiu para a sétima posição, igualado com a arquirrival Roma e um a frente da Fiorentina. O Torino, por sua vez, está em 11º, com 39, e perdeu a chance de entrar no top 10.

A equipe biancoceleste ligou o sinal de alerta, pois tropeçou pela terceira vez consecutiva na Série A e observa os oponentes se aproximarem cada vez mais. (ANSA).