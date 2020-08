Lazio e Napoli disputam a contratação de Kevin Lasagna Atacante da Udinese se destacou no último Campeonato Italiano, e segue no radar das equipes de Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Ele marcou 10 gols em 39 jogos pelo Italiano

De olho no mercado para a próxima temporada, Lazio e Napoli disputam a contratação do atacante Kevin Lasagna, um dos destaques da Udinese, na última edição do Campeonato Italiano. O jogador está avaliado em 22 milhões de euros e deve decidir o futuro em breve. Disputar as competições europeias pode ser um fator decisivo para a mudança.

Nesta temporada, o atacante italiano disputou 39 partidas e marcou 10 gols durante a série A do Calcio. Ele teve excelentes atuações, como na vitória contra a Roma por 2 a 0, após o retorno da Liga em virtude da pandemia global de Covid-19.

Desde que chegou a Udinese em 2017, o jogador já participou de 101 jogos e marcou 30 gols. Mesmo tendo contrato até 2023, aos 27 anos, ele pretende dar um salto na carreira e disputar as grandes competições do Velho Continente. Nascido em Suzarra, na Itália, já disputou um jogo com a camisa da seleção de seu país.

