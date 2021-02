Lazio derrota Sampdoria pelo Italiano

A Lazio venceu a Sampdoria por 1 a 0, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, e ficou provisoriamente na quarta colocação, a última na tabela que oferece vaga para a Liga dos Campeões.

O meia espanhol Luis Alberto Romero marcou o único gol da partida, aos 24 minutos, finalizando com perfeição um contra-ataque após passe do sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

Agora com 43 pontos, a Lazio tem um a mais que a Juventus (5º, 42 pontos), que receberá o lanterna Crotone na segunda-feira.

A Lazio também está no momento empatada com a Roma (3ª), que joga fora de casa no domingo diante do Benevento (15ª).

Já a Sampdoria, com 30 pontos, segue em 10º, mas não corre o risco de perder posição, pois tem cinco unidades a mais que o 11º.

No domingo, a líder Inter encara o segundo colocado Milan no confronto que irá definir que ficará na ponta da classificação ao fim desta rodada, já que a diferença entre as duas equipes é de apenas um ponto.

— Jogos e resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sexta-feira:

Fiorentina – Spezia 3 – 0

Cagliari – Torino 0 – 1

– Sábado:

Lazio – Sampdoria 1 – 0

Genoa – Hellas Verona 2 – 2

Sassuolo – Bologna 1 – 1

– Domingo:

(08h30) Parma – Udinese

(11h00) Milan – Inter

(14h00) Atalanta – Napoli

(16h45) Benevento – Roma

– Segunda-feira:

(16h45) Juventus – Crotone

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 50 22 15 5 2 54 24 30

2. Milan 49 22 15 4 3 45 25 20

3. Roma 43 22 13 4 5 47 35 12

4. Lazio 43 23 13 4 6 38 30 8

5. Juventus 42 21 12 6 3 41 19 22

6. Napoli 40 21 13 1 7 45 21 24

7. Atalanta 40 22 11 7 4 49 29 20

8. Sassuolo 35 23 9 8 6 37 34 3

9. Hellas Verona 34 23 9 7 7 30 26 4

10. Sampdoria 30 23 9 3 11 33 34 -1

11. Genoa 26 23 6 8 9 26 33 -7

12. Bologna 25 23 6 7 10 30 37 -7

13. Fiorentina 25 23 6 7 10 25 35 -10

14. Udinese 24 22 6 6 10 23 31 -8

15. Benevento 24 22 6 6 10 25 42 -17

16. Spezia 24 23 6 6 11 30 41 -11

17. Torino 20 23 3 11 9 33 41 -8

18. Cagliari 15 23 3 6 14 24 41 -17

19. Parma 13 22 2 7 13 15 43 -28

20. Crotone 12 22 3 3 16 23 52 -29

