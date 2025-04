Lazio derrota Atalanta por 1 a 0 e mira Champions

ROMA, 6 ABR (ANSA) – A Lazio derrotou a Atalanta fora de casa por 1 a 0 neste domingo (6) e se consolidou na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Uefa.

O único gol da partida foi marcado aos nove minutos do segundo tempo, quando Fisayo Dele-Bashiru escorou lançamento de cabeça para Gustav Isaksen, que, de cara para o gol, só teve o trabalho de mandar a bola para a rede.

Com a vitória, a Lazio chegou a 55 pontos na Série A do futebol italiano, em sexto lugar, apenas um atrás do quarto colocado Bologna (56), que recebe o vice-líder Napoli nesta segunda-feira (7).

Já a Atalanta está em terceiro, com 58, mas ainda pode perder posições até a conclusão da 31ª rodada. (ANSA).