Lazio contrata Maurizio Sarri para substituir Simone Inzaghi

ROMA, 9 JUN (ANSA) – A Lazio anunciou oficialmente nesta quarta-feira (9) a chegada do técnico Maurizio Sarri, que vai substituir Simone Inzaghi no comando do time da capital.

Sarri, que estava desempregado desde que foi demitido da Juventus, assinou um contrato válido por duas temporadas, com a possibilidade de estender o vínculo para uma terceira.

Em suas redes sociais, a Lazio publicou um emoji de cigarro para indicar a chegada de Sarri, que tem o hábito de fumar muito.

Aos 62 anos de idade, Sarri tem passagens por diversas equipes italianas, mas ficou conhecido nacionalmente pelo seu trabalho no Napoli, entre os anos de 2015 e 2018. Em outros clubes, conseguiu vencer a Liga Europa sob o comando do Chelsea e conquistou o Campeonato Italiano com a Juventus.

Na capital italiana, Sarri terá a dura missão de substituir Inzaghi no comando da Lazio, que foi contratado pela Inter de Milão, atual campeã da Serie A. (ANSA).

