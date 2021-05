Lazio confirma saída do técnico Simone Inzaghi

ROMA, 27 MAI (ANSA) – A Lazio anunciou nesta quinta-feira (27) a saída do treinador Simone Inzaghi, que deve ser confirmado em breve como o novo técnico da Inter de Milão.

“Respeitamos o repensar de um treinador e, em primeiro lugar, de um jogador que há muitos anos associa o seu nome à família Lazio e aos muitos sucessos do biancocelesti”, diz uma nota do clube, que não agradeceu Inzaghi e sequer citou o seu nome.

Segundo a imprensa italiana, a Lazio ficou ressentida pelo fato de o treinador ter feito um acordo com os dirigentes do clube pela renovação, mas um dia depois decidiu aceitar uma proposta da Internazionale.

Em comunicado à ANSA, o técnico italiano fez um agradecimento “ao clube, ao presidente, aos jogadores e aos torcedores” que o acompanharam “nestes maravilhosos 22 anos como jogador e treinador”.

“Com grande emoção, quero informar que a minha maravilhosa aventura com a Lazio terminará no dia 30 de junho”, confirmou ele, ressaltando que as cores “biancoceleste” ficarão para sempre em seu coração e sempre farão parte de sua alma.

Ingazhi jogou na Lazio de 1999 a 2010, ano em que anunciou sua aposentadoria, e a partir da temporada 2015/16 comandou o time principal. No total, ele conquistou três títulos pelo clube: a Copa da Itália (2018/19) e a Supercopa da Itália (2017 e 2019).

(ANSA)

