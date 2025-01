Lazio bate Real Sociedad e vai às oitavas da Liga Europa

SÃO PAULO, 23 JAN (ANSA) – A Lazio derrotou o Real Sociedade, por 3 a 1, nesta quinta-feira (23), no Estádio Olímpico, em Roma, em duelo pela sétima rodada da Fase de Liga da Europa League.

Com a vitória, a equipe italiana se mantém no topo da tabela, com 19 pontos, e garante uma vaga nas oitavas de final da competição, enquanto o Real Sociedad assume a 18ª posição, com 10.

Jogando em casa, os italianos abriram o placar com Mario Gila, aos cinco minutos do primeiro tempo. Mattia Zaccagni ampliou aos 32, enquanto Valentin Castellianos marcou o terceiro apenas dois minutos depois.

Já no segundo tempo, o Real Sociedad descontou com Ander Barrenetxea nos minutos finais, mas não foi suficiente.

Na próxima rodada, o time comandado por Marco Baroni enfrentará o Braga, no dia 30 de janeiro, às 17h (horário local). Já o Real Sociedad receberá o PAOK, na mesma data e horário. (ANSA).