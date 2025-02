Lazio bate Cagliari e volta a vencer na Série A

ROMA, 3 FEV (ANSA) – A Lazio venceu nesta segunda-feira (3) o Cagliari por 2 a 1, na Sardenha, e se recuperou da derrota em casa para Fiorentina na rodada passada da Série A da Itália.

Com apenas um triunfo nos últimos cinco duelos, a equipe da capital encarou o rossoblù mirando apenas os três pontos. Na etapa inaugural, Mattia Zaccagni abriu o placar, mas Roberto Piccoli igualou no começo do segundo tempo.

No entanto, o decisivo Valentín Castellanos mostrou sua importância ao elenco de Marco Baroni ao marcar o segundo tento da Lazio no sul da Itália.

Os biancocelesti atingiram a marca dos 42 pontos e subiram para a quarta posição, atrás somente de Napoli, Internazionale e Atalanta. Os sardos, por sua vez, estão na perigosa 17ª posição, com 21, somente um de distância do Parma, que abre a zona do rebaixamento do campeonato.

O próximo compromisso da Lazio na Série A acontecerá no próximo domingo (9), em Roma, contra o lanterna Monza. No mesmo dia, o Cagliari e Parma protagonizarão um duelo de desesperados.

(ANSA).