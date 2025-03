Lazio avança às quartas da Liga Europa; Roma é eliminada

ROMA, 13 MAR (ANSA) – As equipes italianas da Lazio e da Roma tiveram destinos diferentes nas oitavas de final da Liga Europa.

Enquanto a primeira avançou de fase no torneio da Uefa, a outra foi despachada e se concentrará apenas na Série A.

Após ter vencido o Viktoria Plzen na República Tcheca pelo placar de dois gols a um, a Lazio teve a possibilidade de decidir seu futuro em casa. Na capital, os biancocelesti não tiveram vida fácil, mas garantiram empate em 1 a 1 e seguiram vivos na competição.

Com todos os tentos no segundo tempo, os tchecos inauguraram o marcador, com Pavel Sulc, mas o time de Marco Baroni correu atrás do prejuízo e buscou o empate graças ao gol de Alessio Romagnoli, que manteve o resultado agregado em 3 a 2.

Em solo espanhol, a Roma passou longe da mesma sorte da grande rival. Os giallorossi viram a vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao construída na Itália naufragar aos 11 minutos, quando o experiente zagueiro Mats Hummels levou um súbito cartão vermelho.

Com um a mais em campo, os anfitriões tiveram caminho livre para pavimentar a classificação. Nico Williams, que balançou as redes duas vezes, e Yuri Berchiche foram os protagonistas do triunfo por 3 a 1. No final do jogo, Leandro Paredes converteu um pênalti nos acréscimos, mas não foi o suficiente para impedir a eliminação.

Na próxima fase da Liga Europa, a Lazio vai encarar o Bodo/Glimt, da Noruega, que passou por Twente e Olympiacos nas fases eliminatórias anteriores. (ANSA).