Lazio abre dia de 10 jogos na Itália com vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari

No confronto que abriu a rodada cheia de dez jogos deste sábado pelo Campeonato Italiano, a Lazio aproveitou com tranquilidade o fator campo ao vencer o Cagliari por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Roma, e assumiu de forma provisória a quarta posição da tabela.

O triunfo fez a equipe romana chegar aos 28 pontos e ficar um à frente do Milan, que no complemento desta 17ª rodada enfrenta a Fiorentina, às 12 horas (de Brasília), em Milão, com boa chance de reassumir o quarto lugar da tabela.

Com um gol do meia sérvio Sergej Milinkovic-Savic e outro do defensor Francesco Acerbi, a Lazio abriu 2 a 0 no placar em apenas 23 minutos. Na etapa final, o meio-campista bósnio Senad Lulic ampliou para 3 a 0 aos 12 minutos e deixou o time anfitrião em uma situação ainda mais tranquila no confronto.

No acréscimos do tempo normal, aos 48 minutos, o meia brasileiro João Pedro, ex-Atlético-MG e Santos, descontou o placar cobrando pênalti. Com a derrota, o Cagliari estacionou nos 17 pontos e ocupa a 13ª posição do Campeonato Italiano. E a equipe corre o risco de ser ultrapassada por Genoa, SPAL e Empoli, que estão empatados com 16 pontos e enfrentam Atalanta, Napoli e Sampdoria, respectivamente, em outros duelos deste sábado marcados para começar às 12 horas (de Brasília).

Na próxima rodada da competição nacional, a Lazio terá pela frente o Bologna, fora de casa, no dia 26 de dezembro, quando o Cagliari jogará como mandante contra o Genoa. Assim como ocorre neste sábado, será uma quarta-feira com dez partidas pelo torneio.