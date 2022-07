Lázaro vê transição natural após mudança de treinador e prega pés no chão por chances no Flamengo

A vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Atlético-GO foi marcada pela noite brilhante de jovens da base. Um deles é o atacante Lázaro, que abriu o placar para o Rubro-Negro ainda no primeiro tempo. Na zona mista do Maracanã após a partida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre o bom momento. Depois de ganhar várias chances com Paulo Sousa, ele ainda luta para conquistar a confiança de Dorival Jr, especialmente com a ausência de Bruno Henrique.

– Essa transição é naturalmente. Temos que respeitar as decisões do novo treinador. O Paulo já foi, agora é o Dorival e estamos mostrando o nosso bom futebol. A equipe está jogando muito bem. Alguns vão ter mais minutos, outros menos. Mas isso não importa. Temos que fazer nosso trabalho independente de quem vai jogar. Temos que estar preparados, treinar e é isso que está acontecendo. Estamos fazendo nosso melhor e eu estou aproveitando muito bem as oportunidades. É manter os pés no chão para no final do ano todos estarem sorrindo alegremente – disse.

– Cada um tem a sua forma de trabalhar e a tranquilidade nos jogos. O Paulo já passou, agradeço muito pela oportunidade e confiança que ele me deu. Sempre buscou me ajudar para eu viver isso tudo, estar tranquilo e adaptado nos jogos. Os jogadores também me ajudam bastante, principalmente o David Luiz. Agora é dar continuidade para aumentar as vitórias e os gols para buscar os títulos – completou.

Lázaro abriu o placar para o Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Em destaque, Lázaro naturalmente está no radar de clubes de fora do país. Recentemente, o Fla tentou renovar o contrato do jogador, mas ainda não conseguiu. O vínculo atual é válido até 2025.

– Sou um moleque tranquilo e com os pés no chão. Só procuro fazer o meu papel da melhor maneira independente da posição que eu estiver jogando. O importante é estar 100% focado no Flamengo, como estou. Enquanto eu estiver aqui vou dar tudo de mim por esse clube que sou apaixonado desde pequeno e iniciei essa trajetória aos oito anos. Ver essa torcida maravilhosa no Maracanã e fora, sabemos do carinho que eles têm por nós. Estou bastante focado em fazer meu trabalho – afirmou.

Outro destaque da partida foi o jovem Victor Hugo, outra cria da base do Flamengo. Lázaro exaltou o companheiro, além de Matheuzinho, que também participou do lance do primeiro gol.

– Fico bastante feliz quando vejo um jogador da base dando assistência, fazendo gol e ajudando. Sabemos como é a trajetória para chegar no profissional. Ficávamos desde pequenos vendo e pensando que queríamos estar ali. Quando vínhamos assistir os jogos da torcida sabemos a emoção que ficamos. Demora um pouco a cair a ficha. Mas estamos tranquilos, agora muito bem adaptados. Uns adaptam mais rápido, outros menos. Mas com a confiança vamos evoluir cada vez mais. É continuar trabalhando para repetir mais vezes – finalizou.

Com o resultado, o Rubro-Negro carioca fica em quarto lugar, com 33 pontos, mas ainda pode cair ao final da rodada. O Flamengo agora vira a chave para as quartas de final da Libertadores. Na terça-feira, abre o confronto contra o Corinthians na Neo Quimica Arena, às 21h30. Pelo Brasileirão o próximo jogo é diante do São Paulo, sábado, fora de casa.

