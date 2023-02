Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 21:22 Compartilhe

Escolha do técnico Fernando Lázaro no segundo tempo contra o Santos, o atacante Giovane falhou no lance que resultou o gol que tirou a vitória do Corinthians no clássico deste fim de semana, pelo Campeonato Paulista. O jovem, de 19 anos, tocou na fogueira para Maycon, na saída de bola, e o volante corintiano acabou cometendo pênalti no atacante Mendoza. A cobrança foi convertida por Marcos Leonardo e firmou o placar em 2 a 2, na Vila Belmiro.

Mesmo com a falha, o técnico Fernando Lázaro saiu em defesa do jogador que, na visão do comandante corintiano, cumpriu o papel esperado, de criar jogadas. No lance que originou a penalidade, Lázaro até admitiu que a decisão de Giovane não foi das melhores, mas preferiu valorizar a ação de Mendoza em se movimentar para tomar a bola.

+ ATUAÇÕES: No empate com o Santos, Renato Augusto é novamente o destaque do Corinthians; Giovane destoa





– Giovane entrou muito bem no jogo quando precisávamos. Puxou três ou quatro situações. Na situação do gol, a gente dá novamente a saída de bola e cria com o Giovane. Atleta jovem. Mendoza foi muito esperado. O Espaço tem, ele (Giovane) poderia ter buscado outra solução, mas o Mendoza leu e teve uma ação muito rápida. É aprendizado. Atleta com potencial, estava fazendo uma excelente pré-temporada conosco, foi para a Seleção, foi titular de toda a campanha na Seleção Sub-20, fazendo gols, sendo campeão e agora tem retomado uma situação. Tem treinado bem. Foi um lance fortuito de um atleta jovem que tem muito a crescer.

+ Confira a tabela do Paulistão e simule a última rodada da primeira fase



O duelo contra o Peixe foi o primeiro do atleta pelo Timão em 2023. Ele ficou fora de boa parte da primeira fase do Paulistão por estar servindo a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano da categoria. De volta desde a semana passada, ele foi relacionado para os compromissos contra Palmeiras e Mirassol, mas não entrou. Já contra o Santos, ele atuou durante 12 minutos.

YURI ALBERTO



Por outro lado, o empate contra o Santos marcou o reencontro do centroavante Yuri Alberto com as redes. O camisa 9 havia marcado somente contra o Água Santa, pela segunda rodada do Paulistão, e estava há seis jogos sem deixar a sua marca. Contra o Peixe, clube que o revelou, ele fez dois gols, porém um deles foi anulado em um lance que gerou muita reclamação dos corintianos e que não foi engolido pelo técnico Fernando Lázaro.

Yuri tinha ficado um mês e oito dias sem marcar gols (Foto: Fernando Roberto/ LANCE!)

O treinador corintiano deixou claro que nenhum trabalho especial foi feito com Yuri durante a semana livre que o Timão teve. Ele reforçou que mesmo com o jejum, o atacante vinha jogando bem e sendo útil para a equipe.





– Ele tem criado possibilidades, contra o Mirassol teve boas finalizações e oportunidades, ele participou e finalizou bastante, e hoje seguiu criando possibilidades, competindo, ajudando, marcando, dando passes. Hoje teve cinco finalizações, se eu não me engano, e poderia ter saído com um hat-trick. As nossas conversas com ele eram mais para ele entender a importância dele para o time. O nove vai tá sempre buscando o gol.

Com o gol marcado contra o Santos, Yuri Alberto chegou ao 13º dele com a camisa corintiana. E ainda que tenha marcado somente duas vezes em 2023, ele já tem três assistências registradas.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias