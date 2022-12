Lázaro repete modelo de Vítor Pereira e abre as portas do Corinthians para Crias do Terrão

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 24/12/2022 - 5:30 Compartilhe





O elenco profissional do Corinthians fechou a primeira parte da sua pré-temporada com um jogo-treino que terminou com vitória por 2 a 0 para o Sub-20 do clube. Os dez primeiros dias serviram para Fernando Lázaro ter um contato inicial e conhecer melhor as características do elenco, e o treinador vem adotando uma metodologia similar a de Vítor Pereira.

+ Confira quem sai, quem fica e as movimentações do Timão no mercado

+ 12 fotos marcantes que resumem o ano de altos e baixos do Timão



Um dos legados de VP no Timão foi o aproveitamento de jovens da base. Desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, o português ressaltou a importância de rejuvenescer o elenco, e como a diretoria está tentando controlar a dívida ao evitar grandes investimentos no mercado, o técnico deu espaço para o Terrão, seja chamando jogadores da base para completar os treinos ou subindo atletas da base ao profissional.

+ Veja tabela e simule os jogos do Paulistão 2023



Ao longo da temporada, Vítor Pereira promoveu a estreia de seis atletas do Sub-20: o lateral Léo Maná, o zagueiro Robert Renan, o meia Guilherme Biro e os atacantes Giovane, Wesley Gassova e Arthur Sousa.





Nos 10 primeiros dias da pré-temporada, o novo técnico do Timão, Fernando Lázaro, já utilizou 20 jogadores da base em seus treinos, com o intuito de introduzir esses atletas à intensidade do profissional.

JOGADORES DA BASE QUE JÁ TREINARAM COM OS PROFISSIONAIS NA PRÉ-TEMPORADA

Goleiros: Cadu, Felipe Longo e Kauê

Zagueiros: Murillo, Alemão e João Pedro;

Volantes: Moscardo, Riquelme e Thomas Argentino

Meias: Breno Bidon, Kayke, Matheus Araújo, Ryan e Pedrinho

Atacantes: Felipe Augusto, Guilherme, Higor, Pedro, Arthur Sousa e Wesley.

O elenco e a comissão técnica do Corinthians voltam ao CT Joaquim Grava no dia 26 e realizam a segunda parte dos trabalhos até o dia 30. Após a folga para o Ano Novo, o grupo volta de maneira definitiva no dia 2 de janeiro.

O primeiro compromisso do time profissional será no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino. Já o Sub-20 estreia na Copinha contra o Zumbi-AL, na Arena Fonte Luminosa.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias