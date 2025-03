Lázaro Ramos usa máscara de onça para curtir bloco de Ivete Sangalo

O ator e apresentador Lázaro Ramos usou uma máscara de onça para se disfarçar e curtir a pipoca no bloco de Ivete Sangalo, no carnaval de Salvador, Bahia, na sexta-feira, 28. Acompanhado do coreógrafo baiano Zebrinha, o artista pulou no meio do povo na imediações do Expresso 2222.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Carlos Arandiba (@xorogan_zebrinha)

“A gente veio para se divertir, somos pipocas de berço”, disse o coreógrafo no Instagram. Apesar de o artista não ter divulgado que saiu mascarado, Zebrinha “entregou” o disfarce para Lázaro não ser reconhecido na multidão. “Carnaval para mim só vale assim”, escreveu.

Relembre outros artistas que se disfarçaram

Em anos anteriores, outros artistas se disfarçaram para conseguirem curtir a folia. A própria Ivete Sangalo se fantasiou de palhaço com um grupo de amigos em 2017 e pulou na rua no último dia de carnaval.

Lore Improta há pelo menos três anos se fantasia com um grupo de amigos para curtir o Pipoco, festa de pré-carnaval comandada pelo marido dela, o cantor Leo Santana.

Anitta também já surpreendeu os fãs após divulgar que usou um boné e abadá para curtir o carnaval em 2023. A artista comeu milho cozido e dançou colada com foliões sem ser reconhecida.

No ano de 2024, ela repetiu o feito e vestiu a roupa da série espanhola “La Casa de Papel”. Com o macacão vermelho e a máscara de Salvador Dalí, a cantora andou tranquilamente pelas ruas e conseguiu curtir o carnaval.