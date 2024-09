Lázaro Ramos se posiciona sobre demissão de Silvio Almeida por acusação de assédio sexual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 20:47 Para compartilhar:

Lázaro Ramos usou o seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira, 6, para se posicionar a respeito da demissão de Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos, do governo Lula, após denúncia de assédio sexual. O ex-ministro foi denunciado por mulheres à ONG Me Too Brasil. No entanto, ele nega que tenha cometido tais atos.

“Em 24 horas, retrocedemos alguns anos. Vivemos um capítulo triste e devastador na luta pelo direito das mulheres, na luta antirracista, no campo político e na luta dos direitos humanos. De todas as formas, perdemos”, iniciou.

Indignado, o ator admitiu que era difícil tomar a iniciativa de se manifestar sobre um assunto que reforça ainda mais ideias racistas sobre homens pretos.

“Mas e agora? Essa é a pergunta que me fiz o dia inteiro diante dessa situação. Foi a pergunta que vi irmãos e irmãs se fazendo na linha tênue entre defender o que precisa ser defendido e não reforçar o que o sistema já faz com pessoas pretas. É preciso estarmos vigilantes para não nos igualarmos a um sistema que massacra nossa existência e diante de uma situação que também é política, tudo isso sem esquecer da exposição a qual uma mulher e ativista negra foi colocada diante de uma situação como esta”, declarou.

O artista exaltou a coragem da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, por denunciar Silvio Almeida.

“Precisamos de rigorosa apuração e justiça. E em primeiro lugar, quero deixar meu apoio total e irrestrito à ministra Anielle Franco e a todas as mulheres que tiveram a coragem de expor uma denúncia de assédio sexual. Reforçar que a luta pelo direito das mulheres é uma luta de todos nós. Especialmente, nós, homens”, completou.

O marido de Tais Araújo aproveitou o espaço para refletir sobre o machismo estrutural:

“É vergonhoso ter que reconhecer que a combinação do machismo estrutural somado à cultura da violência contra as mulheres está intrínseca em nós. É devastador constatar, mais uma vez, que todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência simplesmente por serem mulheres”.

