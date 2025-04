Lázaro Ramos se declara a Taís Araujo e celebra 21 anos ao lado da atriz

Lázaro Ramos, 46 anos, falou sobre Taís Araujo, 46, e o relacionamento do casal, que já dura mais de duas décadas. Atualmente no ar na pele de Raquel no remake de Vale Tudo, que estreou recentemente, a atriz ganhou declarações do marido, pai de seus dois filhos, João Vicente, de 13 anos, e Maria Antônia, 10.

Para celebrar 21 anos de relacionamento, o artista elencou as qualidades da amada em uma carta para a revista Vogue, que estampou a atriz na capa da última edição.

“Em 2025, eu e Taís completamos 21 anos juntos. E é sempre curioso pensar que, nesse tempo todo de convivência, nós nos transformamos muito, o país se transformou, e que tudo isso também afetou a gente. A nossa profissão ganhou outros tamanhos, perspectivas, desafios e vivemos isso juntos. Em 21 anos, eu digo que ainda não conheço Taís por completo e isso é muito bom!”, indicou o ator em um longo texto dedicado à parceira.

Lázaro fez questão de destacar os aspectos da personalidade de Taís que ele admira e que influenciam suas relações profissionais e pessoais.

“Taís tem alguns princípios que são naturais a ela, como a ética, a correção, a amorosidade, a espontaneidade, a impulsividade e a inteligência. Isso está presente em tudo que ela faz e em como ela conduz as relações com os amigos, com a família, com os profissionais que trabalham com ela e também como esposa e mãe… Mas, ao mesmo tempo, ela está sempre aberta a novas descobertas e aprendizados”, derreteu-se ele.

O ator relembrou que seu primeiro contato com Taís não aconteceu por conta de seus trabalhos na televisão, e que não acompanhou a novela “Xica da Silva”, exibida entre 1996 e 1997 pela extinta TV Manchete, folhetim que a projetou nacionalmente.

“Diferente da maioria das pessoas, eu não conheci Taís pelo trabalho. Na época, não tive a oportunidade de assistir à novela ‘Xica da Silva’. Soube desse trabalho posteriormente, através das entrevistas que ela deu no período. Anos depois, trabalhando nos Estúdios Globo, nos conhecemos e, cortando um pouco a história que já é conhecida, nos apaixonamos”, disse ele.

Ainda em seu longo depoimento, Lázaro elogiou o modo como a esposa se envolve com as pessoas e sua capacidade de se solidarizar com quem precisa de apoio

“Nesses tantos anos juntos, também vejo que Taís não se acomoda com nada, para o bem e para o mal. Se mete na vida de quem não pediu exatamente que ela se metesse – oferecendo solidariedade, conselhos, recursos, sendo presente – e, ao mesmo tempo, se alguém pede a ela um abraço, ela para o que está fazendo e dispõe do que ela considera ser o melhor, além do abraço pedido. Às vezes, uma injeção de ânimo, outras, um conselho, um impulso para a pessoa ter coragem de fazer alguma coisa…”, enumerou ele.

O casal de atores já contracenou algumas vezes. Nas novelas, a parceria mais marcante foi em “Cobras & Lagartos”, em 2006, vivendo o atrapalhado Foguinho e a vilã Ellen. Os dois formaram uma parceria de peso ao protagonizar a série “Mister Brau”, que foi ao ar de 2015 a 2018, na Globo. Os artistas estão juntos, também, no filme Medida Provisória, de 2022, dirigido pelo próprio ator.