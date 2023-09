Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 8:30 Compartilhe

O ator Lázaro Ramos publicou um vídeo no seu perfil do Instagram na sexta-feira, 30, ao lado da sua filha caçula, Maria Antônia, 8 anos, fruto do seu casamento com a atriz Taís Araújo. Eles também são pais de João Vicente, de 12 anos.

Nas imagens, a menina aparece com o cabelo preso sentada de frente para um espelho, e o artista ajuda a soltar suas madeixas e começa a narrar um texto sobre empoderamento e negritude.

“Meu amor, você já sabe, né, que nosso cabelo é a nossa coroa? A gente precisa e a gente merece se orgulhar dele, e se amar com ele”, inicia o artista.

Na legenda do post, ele fez mistério sobre qual é o projeto do vídeo, mas deu a entender que ele faz parte de uma campanha maior.

Lázaro ainda pontuou sobre a importância de ensinarmos às crianças pretas o valor de seus cabelos crespos.

“Hoje, eu tenho a honra de mostrar esse momento com a minha filhota Maria Antônia para vocês. Ensinar às nossas crianças desde cedo a importância, orgulho e valor de seus cabelos é um ato de amor, de cuidado e afeto. Estou ansioso para o movimento que vem por aí. Aguardem!”, escreveu.

Diversos famosos deixaram comentários enaltecendo o conteúdo e comparando a menina com a mãe.

“Não estou aguentando essa deusa!”, escreveu a atriz Tatá Werneck.

“Estou impressionada. A cara da mãe e ao mesmo tempo um ar do pai. Que lindeza”, disse a cantora Negra Li.

“Linda! Muito parecida com a Taís”, falou a jornalista Fátima Bernardes.

