Lázaro Ramos fala pela primeira vez após internação por estafa: ‘Melhorando cada dia mais’

Da Redação 29/01/2024 - 7:58

Lázaro Ramos, 42 anos, foi socorrido às pressas, no dia 19 de janeiro, após passar mal em casa, em Salvador/BA. O ator foi diagnosticado com estafa, um quadro de esgotamento físico. No último domingo, 28, ele se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido.

No Instagram, Lázaro tranquilizou o público, garantindo que está se recuperando bem. “Meus amores, passando aqui pra agradecer todas as mensagens, para mostrar meu rostinho para vocês aqui e dizer que to me recuperando bem, graças a Deus. Obrigado pelas energias positivas”, declarou em vídeo.

“E tô de volta. Quer dizer, tô de volta não, né? Tô seguindo a caminhada, que a gente tá sempre em construção, se reconstruindo e melhorando cada dia mais, tá bom? Beijo enorme”, completou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

