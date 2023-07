Lázaro Ramos comenta uso de vibrador com Taís Araújo: ‘Entrou na relação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 10:50 Compartilhe

O ator Lázaro Ramos, de 44 anos, afirmou que, após 19 anos de casamento com Taís Araújo, também de 44, foi preciso renovar a intimidade do casal e algumas novidades foram introduzidas no relacionamento.

“O vibrador entrou na relação da gente, não literalmente em mim, mas entrou na relação”, contou Lázaro, em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’.

“Depois de 19 anos de casado, desculpa, a gente tem que ter criatividade, tem que fazer de tudo, é muito tempo. Por mais gostosa que ela seja, por mais legal que eu seja, tem que inventar alguma coisa para dar aquela animada”, acrescentou o ator.

No bate-papo, Lázaro explicou algumas novidades que foram introduzidas na relação, além do vibrador. Segundo o ator, o casal passou a sair para transar fora de casa, além de falar algumas safadezas no meio da relação.

“A gente inventa coisas, às vezes a gente sai de casa, mesmo porque as crianças, desde a pandemia, estão indo para o quarto o tempo todo, então às vezes tem que dar aquela trocada, esperar dormir, botar para dormir, e ocupar outros ambientes da casa. Exatamente isso [tem hora que fazer sexo com barulho] bater uma cama na parede, falar coisas sujas. [Faço sexo caladinho], mas às vezes falo uns negócios”, completou.

